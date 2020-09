Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci "accerchiata in sauna": clamoroso, dove cadono le sue mani

24 settembre 2020 a

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più desiderate d’Italia. Per questo ai giovani concorrenti del Grande Fratello Vip non pare vero di averla lì, in mezzo a loro in costume durante la sauna. Pierpaolo Pretelli si è fatto avanti fin dalla prima ora, nel tentativo di far breccia nel suo cuore: tra i due si è sviluppata una certa sintonia, anche fisica. Merito di Alfonso Signorini, che ha fatto sì che i due formassero una coppia nel gioco del bacio in apnea, che è poi continuato anche fuori con tanto di mano di Elisabetta a coprire le effusioni con Pierpaolo. Quest’ultimo ovviamente era al suo fianco in sauna, ma non era il solo: c’erano anche Enock e Andrea, tutti a guardare rapiti la Gregoraci. Che tra l’altro ha reso ancora più bollente l’atmosfera appoggiando le mani sulle gambe degli ardenti ammiratori.

