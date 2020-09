Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "Basta, vai". Pretelli s'infila nel letto, la regia becca le effusioni

24 settembre 2020 a

"Basta, vai". Elisabetta Gregoraci caccia via dal letto Pierpaolo Pretelli, ma non prima di aver scambiato qualche effusione abbastanza innocente. È però un dato di fatto che al Grande Fratello Vip negli ultimi giorni i due si stiano stuzzicando parecchio: è aumentato anche il contatto fisico, tanto che sui social l'interesse è esploso. Sta nascendo una coppia inattesa nella casa più spiata d'Italia? Tutti vogliono saperlo, anche se Pretelli aveva dichiarato fin dal principio di voler provare a conquistare la Gregoraci: tra il dire e il fare di solito c'è il mare, ma in questo caso sembra che l'interesse possa essere corrisposto. Di certo questo rapporto nato tra Elisabetta e Pierpaolo farà piacere ad Alfonso Signorini, al quale con questo cast azzeccatissimo non mancheranno di certo le dinamiche interne per portare avanti l'impegno delle due puntate settimanali.

