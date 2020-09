Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci assediata da Pretelli: "Per un uomo così", le confidenze che temeva Briatore

24 settembre 2020 a

a

a

In una chiacchierata tra donne Elisabetta Gregoraci ha reso delle confidenze su Flavio Briatore, che ovviamente non può non essere un argomento di discussione al Grande Fratello Vip, dove tutti i concorrenti sono chiamati a mettersi a nudo e mostrarsi per ciò che sono davvero. Parlando con Stefania Orlando e Matilde Brandi, la Gregoraci ha svelato che per l’ex marito - con cui è stata a stata sposata dal 2008 al 2017 - ha dovuto fare molte rinunce: “Gestire un uomo come lui non è stato facile. Avevo 24 anni, ero una bambina. Lui è arrivato, una figura forte, non potevo fare la cretina. Avevo un ruolo, ho dovuto fare delle scelte. Ho sacrificato la mia vita per stare con un uomo così. L’ho dovuto seguire nei suoi ruoli ed è stato abbastanza impegnativo”. Anche se obiettivamente poteva andarle anche peggio, anche se è comprensibile la fatica per una vita fatta di incontri e di impegni di un certo livello.

“Basta, vai”. Pretelli s'infila nel letto, effusionj spinte con la Gregoraci. Beccati così dalla regia del GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.