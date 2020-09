Grande Fratello Vip, museruola ad Alfonso Signorini? "Diffidato", AresGate e sette sataniche: un grosso caso a Mediaset

25 settembre 2020 a

Alfonso Signorini aveva annunciato “sviluppi clamorosi” per l’Ares Gate, il presunto scandalo scoppiato al Grande Fratello Vip a causa di alcune conversazioni tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due hanno avuto una relazione nel periodo in cui hanno fatto parte della stessa agenzia, che era collegata alla casa di produzione Ares Film, chiusa nel 2019. Adua e Massimiliano hanno fatto più volte riferimento a Teodosio Losito, produttore morto suicida, e ad Alberto Tarallo, anche se a quest'ultimo non in maniera esplicita: i due si sono riferiti a lui solo con il soprannome di “Lucifero”, ma fuori dalla casa è stato facile risalire ai nomi. Stando alle indiscrezioni di Dagospia, nelle scorse ore sarebbe arrivata a Mediaset una diffida di Tarallo, pronto a ricorrere per vie legali qualora l’Ares Gate venisse trattato ulteriormente nei palinsesti di Canale 5. Stasera, venerdì 25 settembre, è in programma la puntata del GF Vip: cosa farà Signorini? Sarà davvero costretto a rinunciare ad un caso spacca-share? Intanto a causa della diffida pare che anche Barbara d’Urso potrebbe essere costretta a desistere dall’indagare su questo presunto scandalo.

