Grande Fratello Vip e Ares-Gate, Pomeriggio 5 rimuove i contenuti sullo scandalo denunciato da Adua e Massimiliano

Rimossi i contenuti da Pomeriggio 5 sul cosiddetto Ares-Gate, il caso sollevato al Grande Fratello Vip da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Alberto Tarallo, titolare della casa di produzione Ares ed ex compagno di Teodosio Losito, morto suicida l’8 gennaio 2019, ha infatti diffidato Mediaset. In questi giorni Barbara d’Urso aveva parlato dell'ambiente della casa di produzione descritta dai gieffini come una setta.

"Come mai Gabriel Garko...". L'insinuazione-terremoto dell'ex di Italia 1: "Finalmente finirà gente in galera"

Eppure - stando a quanto riporta Lanostratv.it - ad oggi nella puntata di Pomeriggio 5 di martedì 22 settembre è possibile vedere, su MediasetPlay, un taglio netto della puntata: dalle 18:18 si passa alle 18:25 e proprio in quei sette minuti la d’Urso aveva parlato del caso. Stessa cosa avvenuta nella puntata di mercoledì 23 settembre. Una decisione, quella del Biscione, che ha coinvolto anche la puntata di mercoledì 23 settembre di Mattino 5, programma condotto da Federica Panicucci.

