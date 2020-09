Grande Fratello Vip, Pupo e la vita privata di Elisabetta Gregoraci: "Con chi stava prima di Flavio Briatore"

26 settembre 2020 a

“Prima di mettersi con Flavio Briatore stava con uno così”. All’improvviso Pupo ha sganciato la bomba al Grande Fratello Vip, parlando della vita privata di Elisabetta Gregoraci. “E tu che ne sai?”, gli ha chiesto Alfonso Signorini senza però ricevere una risposta: volendo prendere per buono quanto affermato dall’opinionista del reality di Canale 5, allora la Gregoraci in passato potrebbe aver avuto un uomo che è più o meno dello stesso stampo di Pierpaolo Pretelli. Il quale non ha mai nascosto la sua attrazione per Elisabetta, che a sua volta non sembra affatto dispiaciuta dalle attenzioni che sta ricevendo in questi giorni. Da quando c’è stato il bacio sotto e fuori dall’acqua grazie al gioco orchestrato da Signorini, i due sono stati sempre più vicini all’interno della casa e stanno tenendo in sospeso migliaia di fan che sperano che possa nascere qualcosa tra i due. Nonostante il gioco di sguardi e una certa intesa fisica, la Gregoraci per ora non si è sbilanciata ma Signorini l’ha avvisata: “Il re del gossip sono io, a me non la si fa”.

