Grande Fratello Vip, il mi piace di Gabriele Rossi: "Garko manipolato, gli hanno bruciato la villa a Sanremo"

Gabriele Rossi con un mi piace ha sostanzialmente confermato tante cose non dette sull’Ares Gate. Mediaset ha subito tappato il vaso di Pandora che era stato scoperchiato al Grande Fratello Vip, dove venerdì sera è avvenuto il coming out di Gabriel Garko. Quest’ultimo ha dichiarato che la verità avrà la meglio sull’omertà, ma nessun riferimento esplicito è stato fatto al caso dopo la diffida giunta negli uffici di Mediaset, che ha fatto sparire tutto il materiale video a riguardo. “Lo scopo della lettera di Gabriel - scrive un fan che ha ricevuto l’approvazione di Rossi, accreditato per essere l’attuale compagno di Garko - non era per fare coming out, bensì per spiegare i perché di questa scelta. Tutti loro, compreso lui, erano manipolati dall’Ares che creava relazioni finte tra di loro e li costringeva a mentire. Non è una cosa da poco dato che dopo che ha svelato la sua età a Sanremo gli hanno bruciato la villa”. Quest'ultima è un'illazione che però non trova conferme, dato che Garko era ospite in Liguria per la co-conduzione del Festival e secondo le indagini la causa dell'incendio fu l'esplosione di una bombola di gas.

