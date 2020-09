Verissimo, Antonella Elia sulla vita privata di Silvia Toffanin: "Brava, vivi nel peccato". Disastro sul "matrimonio"

26 settembre 2020 a

Lacrime e risate per Antonella Elia nel salotto di Silvia Toffanin. Ospite a Verissimo, su canale 5, l'opinionista del Grande Fratello Vip si è lasciata andare al ricordo dei genitori scomparsi troppo presto. Infatti la mamma è venuta a mancare quando lei aveva appena un anno e mezzo, il padre è morto a causa di un incidente stradale quando lei aveva 15 anni. "Da piccola mi vergognavo di non avere la mamma e poi il papà", ha raccontato alla conduttrice.

Antonella Elia ha spiegato, inoltre, che il suo più grande sogno da bambina era quello di trovare un lavoro, così da essere indipendente: "Il primo a credere in me è stato Corrado. Ho iniziato con il teatro ma è stato veramente faticoso. Il pubblico mi ricopre di un amore immenso ma quelli che temo sono i miei colleghi". Poi la commozione, quando le hanno fatto vedere un filmato con Pietro Delle Piane, suo ex compagno dopo la rottura a Temptation Island Vip. "Ma lo sposeresti?", ha chiesto Silvia Toffanin. Lei ha risposto: "Ho un anello, ma per ora non lo uso, anche se sono convinta che lui mi ami".

Infine anche una gaffe per la popolare opinionista del GfVip. Quando la presentatrice di Verissimo le ha chiesto un'opinione sul matrimonio, Antonella Elia ha detto: "Beh tu Silvia sei sposata da tanto…". Ma in realtà non è così, tanto che la Toffanin, visibilmente divertita, ha dichiarato: "No, non sono sposata… E ho anche due figli…". A quel punto l'ospite di Verissimo è scoppiata a ridere: "Ah brava…E' giusto vivere nel peccato…".

