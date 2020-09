Che tempo che fa, Roberto Burioni interrompe il ritiro dalla tv: quando Fabio Fazio chiama...

26 settembre 2020 a

a

a

Roberto Burioni ha risposto alla chiamata di Fabio Fazio e quindi ci sarà domani, domenica 27 settembre, in occasione della prima puntata di Che tempo che fa. Il virologo verrà certamente impiegato nel ruolo che ha già avuto nella scorsa stagione, quando Fazio si è avvalso della sua voce per raccontare il coronavirus fin dagli albori cinesi. Poi quando l’epidemia è scoppiata anche in Italia il professor Burioni è diventato un personaggio controverso, a causa della sua sovraesposizione mediatica che ha attirato tante critiche. Molte delle quali ingiuste, dato che il virologo è sempre stato equilibrato, serio e onesto nel parlare di Covid. Sarà per questo che Fazio ha deciso di richiamarlo, stavolta su Rai3: per Che tempo che fa Burioni ha scelto di fare uno strappo alla sua regola sulle ospitate televisive, che si erano interrotte proprio con la fine della scorsa stagione di Che tempo che fa. E chissà che adesso il virologo marchigiano non possa vivere una “seconda ondata” di popolarità mediatica.

"Scelte politiche, nessuno mi ha difeso". Fabio Fazio, un disastroso autogol? Attacca Salvini, cosa ammette: intervista rivelatrice

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.