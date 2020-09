Ballando con le stelle, Elisa Isoardi balla da sola: "Sei la più italica delle donne", Todaro estasiato dall'ospedale

26 settembre 2020 a

“Sei la più italica delle donne presenti in questo programma”. Guillermo Mariotto perde la testa per Elisa Isoardi, che a Ballando con le stelle ha mostrato grande coraggio, scendendo in pista nonostante l’assenza di Raimondo Todaro. Sì, perché il suo maestro (che forse è qualcosa di più? Il gossip infiamma) è stato operato di appendicite ed è ancora in ospedale, da dove ha seguito in collegamento con Milly Carlucci l’intero ballo della sua allieva. La quale se l’è cavata egregiamente, convincendo la giuria con grande sensualità. Soprattutto Mariotto ha dimostrato di essere rimasto estasiato in tutti i sensi dalla Isoardi, che ha totalizzato 42 punti sotto gli occhi orgogliosi di Todaro. Il quale dovrebbe rientrare nella puntata di sabato prossimo: i fan di Ballando non vedono l’ora di vedere questa coppia di nuovo in pista insieme.

