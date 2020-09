Ballando con le stelle, rivelazione choc di Fabio Canino: "L'ho visto su un sito porno", chi è la star a luci rosse

27 settembre 2020 a

A Ballando con le stelle c’è stato un attimo di imbarazzo per Milly Carlucci quando uno dei membri della sua giuria ha deciso di fare una rivelazione choc proprio in diretta su RaiUno. Si parla di Simone Di Pasquale, che è in gara con Lina Sastri. Avendo davanti il diretto interessato, Fabio Canino ha chiesto l’attenzione della conduttrice: “Su un sito porno, dove io non navigo mai, ho visto una foto di Simone Di Pasquale nudo”. La Carlucci e tutti i presenti sono rimasti a bocca aperta, dopodiché è seguito un sorriso imbarazzato, con Canino che ha tagliato corto: “Ora votiamo”. Nessun commento da parte del diretto interessato, che si è limitato a sorridere: ciò fa intuire che probabilmente è vero quanto sostenuto da Canino, ma perché tirarlo fuori proprio durante la diretta di Ballando?

