Ballando con le stelle, dramma per Elisa Isoardi: ko per Todaro, come andrà in trasmissione

E dopo il caso-coronavirus, Ballando con le Stelle - il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 - deve fare i conti con un altro imprevisto: Raimondo Todaro, in coppia con Elisa Isoardi, è stato operato di appendicite. Improvvisamente. Uno stop brusco per lui, che si collega in diretta con Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele su Rai 1. “Qualche cosa mi inventerò, come vedete sono già in piedi”, dice Todaro in un videomessaggio inviato alla conduttrice. Che svela: “Domani ballerini per una notte i Ricchi e poveri”. Secondo le ultimissime notizie, Elisa Isoardi ballerà sola nella puntata di sabato. Infatti, l’ex conduttrice di Rai 1 si è allenata senza mollare un attimo in questi giorni. Ma la curiosità vera resta il presunto gossip: tra loro c’è realmente un’intesa? Lo scopriremo solo vivendo, e soprattutto seguendo Ballando con le Stelle.

