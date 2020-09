Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nel letto di notte: "Bacio?", la regia stacca

27 settembre 2020 a

a

a

In piena notte succedono le cose più interessanti al Grande Fratello Vip. Mentre tutti dormivano, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli erano nello stesso letto a conversare: l’intesa tra i due ormai la vedrebbe anche un cieco, ma l’ex moglie di Briatore non si è ancora lasciata andare del tutto, come è normale che sia. E Pretelli non le sta mettendo alcuna fretta, anche se ormai sembra evidente che abbia perso la testa per la Gregoraci. La quale ha speso belle parole per lui: “Ho detto che sei un ragazzo speciale, che hai un cuore puro e gli occhi sinceri. Ho detto una cosa bella? Sì, bellissima”. Poi i due si sono guardati a lungo ma non si riesce a cogliere tutto: “Non lo so, non lo so”, si sente dire prima che la regia stacchi. I telespettatori notturni si sono risentiti molto per questa mossa del GF Vip: c’è stato un bacio dopo che la regia li ha lasciati soli? È il dubbio che scuote la rete, ma una risposta arriverà sicuramente lunedì in puntata.

“Sono ubriache?”. Basta un po' di vino ed è subito bacio lesbo: clamoroso al GF Vip, proprio davanti a tutti | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.