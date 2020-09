Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "Pretelli farà di tutto per baciarla", assalto programmato?

Francesco Fredella 27 settembre 2020 a

Pierpaolo Pretelli non si nasconde più al Grande Fratello Vip. Ora l’ex Velino di Striscia ci prova spudoratamente con Elisabetta Gregoraci. Prima la presa a mo’ dirty dancing con un tocco erotico che ha fatto salire la temperatura nella casa, poi i “grattini” sul collo dell’ex di Briatore. Adesso, dopo che lei lo aveva osservato attentamente in costume ammirando il fisico scolpito, Pretelli torna alla carica. Stessa location: stanza da letto. La Gregoraci non si sbilancia, ma sembra abbastanza presa dal giovane concorrente. Parlano fino a notte fonda, lui parte con le coccole. Lei non si sottrae. Sembra l’inizio di una favola. Come andrà a finire? Aspettiamo qualche altro giorno per saperlo. I beninformati dicono che sarebbe solo questione di ore per il bacio. Forse tanto atteso. E un amico di Pretelli, che ci chiede l’anonimato, racconta: “Ha un debole per Elisabetta da sempre. Farà di tutto per baciarla. Dobbiamo capire lei come reagirà, ma a giudicare dagli sguardi...”. Insomma, Pierpalo è entrato nella casa con le idee chiare. Deve rassegnarsi la contessa De Blanck, che lo vorrebbe come fidanzato di sua figlia Giada.

