Serena Grandi a Live-Non è la d'Urso: "Condannata a 2 anni, quanti soldi ho perso. Faccio ricorso"

Francesco Fredella 28 settembre 2020 a

La rabbia di Serena Grandi a Live-Non è la d'Urso. Dopo la condanna a 2 anni per il fallimento del suo ristorante a Rimini. L’inchiesta è partita dopo la denuncia di alcuni lavoratori che sostengono il mancato pagamento degli stipendi. L’attrice premio Oscar con la Grande Bellezza sbotta: “Ho perso 700 mila euro. Ricorrerò in appello”. Ma al Live arriva la testimonianza di Silvia Gasperoni, capo-camerieri al ristorante che la Grandi aveva aperto. “Mi ha sempre pagato, è stata una bellissima esperienza”, racconta in un video in diretta. Serena Grandi parla di questa esperienza dolorosa senza filtri, segreti. “Faccio ricorso con un avvocato vero in appello e dimostrerò la mia innocenza”, assicura la Grandi.

