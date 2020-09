Non è l'Arena, duro scontro tra Massimo Giletti e il penalista "Mi sono rotto le balle"

28 settembre 2020 a

A Non è l’Arena si riapre l’inchiesta sulla scarcerazione dei boss mafiosi avvenuta durante il picco dell’epidemia da coronavirus. Massimo Giletti da allora è finito sotto scorta, ma non ha alcuna intenzione di smettere di trattare questo caso. Anzi, per la prima puntata della nuova stagione su La7 Giletti si è subito scontrato con Gian Domenico Caiazza, il presidente dell’Unione delle camere penali che lo aveva attaccato duramente: “Lei deve dare informazioni precise, la tesi che si sta favorendo la mafia è assolutamente insostenibile. Sulla base di cosa fate questo ragionamento?”. Pronta è arrivata la replica di Giletti: “Sul silenzio globale di questa storia. Io adesso mi sono rotto le balle di giocare con i numeri, con i dati e con gli articoli. Lei ha detto che i giornalisti come me fanno indignare, che non dovrebbero occuparsi di questi temi, che dovrebbero fare meno puntate. Ma se anche fosse stato solo uno il mafioso andato a casa, sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti della gente onesta e civile. Vedere mafiosi a casa - ha chiosato Giletti - mi fa schifo”.

