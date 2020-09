Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e la frecciatina a Briatore: "Bacio con Pretelli? Non allarmare nessuno, se no non torno più a Montecarlo"

28 settembre 2020 a

a

a

Tutta la casa del Grande Fratello Vip ha iniziato a fare il tifo per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Sta nascendo una nuova coppia? I due trascorrono un sacco di tempo insieme e per la seconda notte consecutiva lui si è infilato nel letto di lei per darle la buonanotte e “studiare” la situazione. Che per ora è di stallo, perché la Gregoraci ha fatto capire di essere attratta da Pretelli ma di non voler andare oltre pensando a chi c’è fuori dalla casa del GF Vip. “Ho sentito un bacio?”, ha provocato Tommaso Zorzi mentre era in stanza da letto con Elisabetta e Pierpaolo: “No, nessun bacio - è stata la replica - non mi allarmare nessuno a casa sennò non torno più a Montecarlo”. Un riferimento all’ex marito Flavio Briatore? Probabile che la Gregoraci si stia trattenendo con Pretelli per rispetto nei suoi confronti, oltre che del figlio. Ma intanto le telecamere del reality di Canale 5 non fanno altro che indugiare su di loro, soprattutto di notte.

“Non se la inc*** nessuno”. GF Vip, raptus della De Blanck: spara a zero contro la Gregoraci, in casa succede il finimondo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.