Grande Fratello Vip, lita furiosa per un beauty: "Ti rovino", "fatti curare". Costretti a dividerle prima delle botte

Al Grande Fratello Vip - reality che tornerà in onda stasera su Canale 5 sotto la conduzione di Alfonso Signorini - non passa giorno senza che si verifichi un litigio. L’ultimo è stato però particolarmente accesso e ha riguardato come al solito Franceska Pepe: con la sua aria innocente non perde occasione per seminare il panico all’interno della casa. E in molti stanno cadendo nelle sue trappole: le ultime sono state Adua Del Vesco e Dayane Mello, con la prima accusata dalla Pepe di aver messo le mani all’interno del suo beauty. Accusa falsa, dalla quale Adua ha provato a difendersi, salvo poi lasciar perdere capendo che parlare con Franceska è una causa persa e si finisce solo per passare dalla parte del torto. Dayane invece non è stata altrettanto calma: in un raptus di rabbia ha gettato a terra il beaty della Pepe esclamando “ti rovino io le tue cose adesso”. “Ti devi far curare”, è stata la replica di Franceska quando ormai la Mello aveva già tirato dritto per andarsi a sfidare con la Del Vesco: “Quella è una falsa, non si deve permettere di toccare le mie amiche. Poi ho preso il suo beauty e le ho rovesciato tutto per terra”.

