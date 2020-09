Grande Fratello Vip, Franceska Pepe e Tommaso Zorzi fuori controllo di notte: a cavalcioni, bacio con la lingua. "Sei gay? Faccio magie"

27 settembre 2020 a

Situazione fuori controllo tra Franceska Pepe e Tommaso Zorzi: i due concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati i più "litigarelli" in queste prime settimane di show, con scontri accesi e insulti in diretta, anche nell'ultima puntata serale. Ma tra i due sembra essere scattata una insospettabile attrazione fisica, visto l'omosessualità dichiarata di Zorzi.

Le cronache del reality riferiscono di una "notte infuocata", complice qualche bicchiere di troppo (che ha già portato a un bacio lesbo tra Dayane Mello e Myriam Catania). Franceska, dopo essere salita a cavalcioni del coinquilino, visibilmente sorpreso, ha tentato di baciarlo sulla bocca. "Raga, questa mi sta provando a mettere la lingua, non so più come gestirla, aiuto. No, ma ci sta provando sul serio, questa è pazza. Amore no, mi hai detto che mi vuoi", è il grido d'aiuto lanciato da Zorzi. La Pepe non si è tirata indietro: "Mi ispiri, hai un viso molto elegante", ammettendo addirittura di essersi innamorata. Il fatto che Tommaso sia gay non sembra turbarla: "Io faccio magie non ti preoccupare. Posso molestarti Tommy? Sei davvero gay? Non mi ricordo nemmeno chi c’è in casa, io calcolo so te. Tom è quello più difficile e quindi anche il più attraente",

