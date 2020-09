Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi insulta Alfonso Signorini: "Str***o, per due punti di share?"

Francesco Fredella 29 settembre 2020 a

“Rovinare la vita per 2 punti di share? Non ci sto”, le parole di Tommaso Zorzi contro Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip sono un boato. Che fa rumore. Il conduttore, infatti, racconta di non aver gradito l’ironia di Zorzi sul coming out di Gabriel Garko. Che respinge le accuse: “Proprio a me viene a dire una cosa del genere? Adesso io sarei omofobo? Se questo è il gioco io me ne vado ora! Se dobbiamo rovinare la vita della gente per fare due punti di share no! Allora sei stronz*!”.

Un commento al veleno quello di Zorzi, che non piace a Signorini. Ed arriva la replica: "Non è che noi stiamo facendo processi a qualcuno, e a te. Se sei nella Casa è perché ti abbiamo fortemente voluto e perché crediamo in te, altrimenti saresti stato al palo da un’altra parte.” Così spiega: “Apprezziamo la tua ironia e la tua intelligenza. Su 100 ironie magari uno esce meno bene e può ferire la sensibilità di tanta gente. Quindi è giusto stigmatizzare. È giusto per far chiarezza e perché ti conosciamo, far chiarezza, e avere anche l’umiltà e il buonsenso di dire ‘magari questa cosa non mi è riuscita bene’. Nessuno ti vuole processare”. Zorzi chiede scusa. Finisce tutto qui.

