Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci infuriata con Signorini per questo video con Pretelli

Al Grande Fratello Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - Pierpaolo Pretelli ci prova dal primo giorno con Elisabetta Gregoraci. Grattini, sguardi, giochi. Persino un bacio, a stampo, durante la prova settimanale. Adesso l’ex di Briatore rompe il silenzio e dice: “Sto vivendo momenti di leggerezza che non vivevo da tempo”, racconta a Signorini che manda in onda una clip con tutti i momenti più intimi dei due. Al punto che la Gregoraci esclama "Alfonso!" per redarguire il conduttore. Secondo gli scommettitori del gossip presto potrebbe esserci il bacio. Tanto atteso. Ma la Gregoraci sembra navigare a vista, almeno per adesso. Intanto, poche ore fa un altro bacio tra Elisabetta e Pierpaolo, durante la coreografia di “Señorita”. Si sfiorano le labbra ed è subito gossip.

"Io gelosa? Ma se quella volta in Kenya...". Gregoraci vede questa foto di Briatore e Naomi Campbell: retroscena inedito, Signorini incredulo

