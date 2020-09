Striscia la notizia, subito una bomba sulla Azzolina: "La ministra Cazzolina e i banchi distrutti", un video imbarazzante

29 settembre 2020 a

"Buttano i banchi, anziché mandarli in Africa". Striscia la notizia inaugura la nuova stagione con una bella bordata a Lucia Azzolina, ministra grillina dell'Istruzione già sotto torchio per il caos riapertura delle scuole. Il tg satirico di Antonio Ricci manda in onda il contributo di un utente di Cremona, che riprende con il telefonino la scena di decine di vecchi banchi (quelli classici, senza rotelle) destinati alla discarica e distrutti, anziché venire riutilizzati per chi ne ha ancora bisogno, magari oltre il Mediterraneo.

"Non ha capito una azzolina - è la replica sarcastica della Ministra Cazzolina, la parodia impersonata dalla comica Angelica Massera -, i banchi distrutti vengono proprio spediti nel Terzo mondo, così magari ci costruiscono una zattera e tornano in Italia. Un'idea che ho avuto per far ripartire il turismo".

