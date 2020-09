Uomini e Donne, Tina Cipollari estrema: "Come sei ridotta a 71 anni", la più brutale umiliazione per Gemma Galgani

Francesco Fredella 29 settembre 2020 a

a

a

Ancora una volta. Come prima, più di prima. Gemma Galgani contro Sirius a Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. “Ho ascoltato le tue offese, per me è finita chiusa. Mi hai offesa abbastanza”, tuona la dama torinese. Lo scontro di fuoco anima la puntata di martedì 29 settembre. Tutti contro tutti: Gemma attacca Tina Cipollari, che ricambia. Gianni Sperti contro Gemma. Sirius esplode. Sperava in una storia d’amore e si ritrova con un pugno di mosche in mano. Ma guadagna popolarità: sui social vola e si laurea influencer (con tanto di spunta blu).

"Sai dove devi andare?". Senza precedenti: Gemma Galgani brutalizza Tina Cipollari



La Cipollari sbotta: “A 71 anni non puoi correre dietro ai 30 enni”. Cala il gelo. Tina rincara la dose: “Eccomi, sono a tua disposizione, ma tu pensi di avere un comportamento consono alle puntate? I comportamenti tuoi sono quelli di una donna di 71 anni? Pensi di relazionarti agli uomini in maniera giusta?” E Gemma replica: “Lo sai che l’altro giorno hai dato dei nomi irripetibili. Stai lontana da me davvero“.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.