Cartabianca senza Mauro Corona, Bianca Berlinguer alla prova dello share: i risultati sorprendenti

30 settembre 2020 a

a

a

Anche senza Mauro Corona, Bianca Berlinguer ha tenuto botta all’Auditel: #Cartabianca su Rai3 ha fatto registrare 1 milione e 121mila spettatori con il 5,7% di share. Un risultato sostanzialmente in linea con quello di settimana scorsa (1 milione e 114mila, 5,6%), quando si era consumata lo scontro acceso tra la conduttrice e il suo ospite fisso, che aveva poi abbandonato la trasmissione in diretta. La Berlinguer ha avuto la meglio su Mario Giordano, che su Rete4 con il suo Fuori dal Coro si è fermato a 813mila spettatori (5% di share). Poco meglio di #Cartabianca ha invece fatto DiMartedì, con Giovanni Floris che ha portato a casa 1 milione e 186mila spettatori con il 5,9%. Se da un lato Rai3 può dirsi soddisfatta per non aver perso pubblico a causa del forfait di Mauro Corona, allo stesso tempo forse si aspettava che la curiosità per il litigio sopra le righe con la Berlinguer attirasse maggior pubblico per la puntata di ieri. “Mi ha chiesto scusa, le sue parole mi sono parse sincere”, ha dichiarato la conduttrice di #Cartabianca, che non ha escluso una pacificazione: “Il mio auspicio è che una volta decantata la situazione, con la riflessione di entrambi, possa tornare tra noi, suscitando come sempre approvazione e ostilità ma risparmiandoci davvero per sempre offese e insulti".

"Risparmiacelo, per sempre". Bianca Berlinguer distrutta in diretta, la clamorosa lettera a Mauro Corona a #Cartabianca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.