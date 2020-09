Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci contro Briatore: "Funerale e discoteca, quando è morta mia madre..."

30 settembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip continua lo scontro a distanza tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Dopo che quest’ultimo ha provocato l’ex moglie invitandola a rinunciare alla bella vita se le pesa tanto ed a divertirsi con i “ragazzini” della casa del reality di Canale 5, la Gregoraci ha fatto delle confidenze scottanti su di lui. Tra l’altro senza sapere che Briatore c’era andato giù molto pesante con lei: probabilmente lo scoprirà nella puntata di venerdì 2 ottobre, intanto ha svelato un retroscena che mette in cattiva luce l’ex marito. “Mi trascurava molto, era sempre molto impegnato”, ha dichiarato prima di affondare il colpo: “Una cosa che mi ha fatto rimanere davvero male è quando è morta mia madre, mi ha lasciata sola il giorno del funerale perché doveva andare in discoteca. Non gliel’ho mai perdonato, da lì mi è scattato qualcosa”. Poi la Gregoraci ha corretto parzialmente il tiro: “Lui non è cattivo però non sa gestire certe situazioni. È roba molto delicata questa, ero stremata da questa cosa, poi sono stata male perché mi sono trovata anche i paparazzi al funerale”.

