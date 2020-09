Grande Fratello Vip, scoperta macabra in giardino. "Ma com'è possibile?", la regia censura subito (due volte)

30 settembre 2020 a

“È morto”. Al Grande Fratello Vip scoppia il caso di un topo che sarebbe stato ritrovato esanime in giardino. La scoperta è stata fatta martedì sera dai concorrenti, ma non è stato possibile verificare se effettivamente si trattasse di un topo perché la regia ha staccato immediatamente. Forse per evitare polemiche igienico sanitarie? Di certo sembra strano che un roditore possa spingersi fino a Cinecittà, ma mai dire mai. Tra l’altro anche nella mattinata di mercoledì è stata ribadita la storia del topo morto da Dayane Mello, che nel momento in cui ha iniziato a raccontarla a Myriam Catania ha scatenato un altro taglio repentino della regia. E il caso allora è montato sui social, tra tanta ironia e anche qualche preoccupazione per i concorrenti.

