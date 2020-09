Pomeriggio 5, la bomba di Lory Del Santo sul GF Vip: "Terrorizzato dalle donne", chi sospetta di omosessualità

30 settembre 2020 a

Non solo Gabriel Garko, anche Massimiliano Morra è omosessuale? La voce gira già da un paio di settimane, ma negli ultimi giorni si sta rafforzando: diversi opinionisti stanno avanzando dei sospetti sul concorrente del Grande Fratello Vip, che in comune con Garko aveva l’agenzia e pure la fidanzata, Adua Del Vesco. La quale ha potuto finalmente svelare che i tre anni con Garko sono stati “una favola, ma finta”, mentre con Morra sembra esserci ancora qualcosa in sospeso, una tensione che non sembra far pensare che Massimiliano sia gay.

A Pomeriggio 5 Lory Del Santo ha raccontato come ha conosciuto il gieffino, svelando che non ha voluto rimanere solo con lei neanche un minuto: “Ci siamo conosciuti a Milano, presentato da amici, ed è stato a casa mia. Ha fatto qualche commento su come cucino, mi aspettavo che si fermasse cinque minuti da me da solo per fare conversazione. Appena gli altri si sono alzati, lui se n’è andato”. Poi la Del Santo ha aggiunto che secondo lei Morra è “terrorizzato dalle donne”. Barbara d’Urso ha provato a dirle che “magari non gli piacevi”, ma per Lory c’è altro sotto: “La cosa che mi ha stupito è che lui sembrava terrorizzato di rimanere solo con una donna anche per un minuto, è questo il punto”.

