Grande Fratello Vip, "ma a letto...". Sfondone di Elisabetta Gregoraci, bassezza molto spinta sull'inquilino: cala il gelo

29 settembre 2020 a

a

a

Altro scivolone e altre polemiche, per ora solo sui social, contro Elisabetta Gregoraci. Tutta colpa di una frase decisamente poco carina catturata dalle telecamere del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 a cui, tra mille polemiche e chiacchiericci, l'ex di Flavio Briatore sta prendendo parte. Conversando con Adua Del Vesco, la Gregoraci si spende in un giudizio "da censura" su Massimiliano Morra, ex proprio di Adua (i due hanno ricucito in una drammatica diretta proprio al Gf Vip). Il punto è che la Gregoraci rimprovera a Massimiliano di essere moscio, così rivolgendosi ad Adua ecco che afferma: "Mamma mia perà... glielo vuoi spiega'? Ma a letto era così pure? Mamma mia... no Adua no, spero de no...". Parole, quelle della Gregoraci, che sono state stigmatizzate dalla comunità Twitter che incessantemente segue e commenta il Gf Vip.

"Sei gay? Faccio magie". Sconvolgente al Gf Vip: Franceska assalta Tommaso... "con la lingua". Roba da censura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.