Striscia la notizia contro Barbara D'Urso: "Ma che combina?". Il fuorionda da Live, Ficarra e Picone: "Pinocchessa"

01 ottobre 2020 a

a

a

A Striscia la notizia fuoco amico su Barbara D'Urso. Il tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci manda in onda un fuorionda avvenuto a Live Non è la D’Urso. In studio c'è Gina Lollobrigida, da cui la conduttrice si tiene a distanza di sicurezza durante la diretta. Quando la regia stacca (ma continua a riprendere), Carmelita si avvicina alal sua ospite per fare un selfie.



Guarda qui il fuorionda di Striscia la notizia su Live Non è la D'Urso

"Che ha combinato Barbara D’Urso?, la prendono in giro Ficarra e Picone: "Di sto passo la D’Urso dovrà modificare il tormentone. I suoi programmi una volta erano col cuore ma, visto come segue le norme anti contagio, d’ora in poi saranno col Covid". Tra il serio e il faceto, una bella rampogna a Barbara definita "Pinocchessa" dai comici-conduttori siciliani. "Barbarella, non facciamo queste cose".

Striscia, share da trionfo? Le veline festeggiano così: trasparenze totali, spunta una foto incendiaria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.