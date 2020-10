Striscia la Notizia, clamoroso servizio sul furto in diretta al sindaco di Ventimiglia: qualcosa non torna, occhio al dettaglio

01 ottobre 2020 a

C'è qualcosa che non torna sul furto in diretta subito dal sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino. Un episodio curioso che risale a martedì: il primo cittadino parlava di sicurezza in diretta televisiva ed è stato "alleggerito" della giacca blu che aveva appoggiato su una panchina adiacente, immagini trasmesse dall'emittente locale Primocanale. Ma, come detto, secondo Striscia la Notizia sul peculiare furto qualcosa non torna. Tanto che il tg satirico di Canale 5, nella puntata del 30 settembre, al caso ha dedicato un intero servizio. "Dopo avervi mostrato le immagini del furto della giacca del sindaco di Ventimiglia avvenuto in diretta, Luca Galtieri è andato dai protagonisti della vicenda per cercare di risolvere il mistero". Ecco che cosa hanno scoperto...

Striscia, il mistero del furto al sindaco di Ventimiglia: il video

