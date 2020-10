È sempre mezzogiorno, clamorosa bordata di Antonella Clerici in diretta su Rai 1: "Qui non si finge mai", il sospetto

01 ottobre 2020 a

“Qui non si finge mai, in effetti non abbiamo mai finto”. Che Antonella Clerici abbia voluto mandare una frecciata velata? È sempre mezzogiorno è partito su Rai 1 con un buon successo di pubblico e di critica, tra l’altro in una fascia oraria che è diventata difficilissima per tutte le reti. Anche nell’ultima puntata la conduttrice esperta ha sottolineato che il suo primo obiettivo sarà quello di regalare leggerezza ai suoi telespettatori e di offrire un’ora e mezza spensierata. Soprattutto la Clerici vuole rallentare i tempi, godersi il momento e di riflesso farlo godere anche a chi la segue: “Bisogna rischiare - ha dichiarato in diretta - le conduttrici d’esperienza devono rischiare e riprendersi i propri tempi”. Una sorta di automotivazione per la Clerici, che sta convincendo come sempre al ritorno in tv.

