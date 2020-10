Grande Fratello Vip, "sono senza parole": la fidanzata di Massimiliano Morra vede tutto in diretta, a un passo dalle corna

01 ottobre 2020 a

a

a

“Senza parole”. Dalila Mucedero, fidanzata di Massimiliano Morra, irrompe sul Grande Fratello Vip. Per la verità era già intervenuta nel corso della puntata di lunedì 28 settembre, ma principalmente per mettere in guardia Adua Del Vesco di stare alla larga. E invece non era di lei che dovrebbe preoccuparsi, bensì di Guenda Goria. La quale la scorsa notte si è avvicinata tantissimo a Massimiliano, arrivando praticamente a dichiararsi. Lui ha aperto gli occhi grazie alla contessa Patrizia De Blanck, che senza mezzi termini gli ha detto “ma non lo vedi che è cotta di te?”. Da quel momento Morra ha iniziato a guardare Guenda con altri occhi, ma ha messo dei paletti: “Se non fossi fidanzato sarebbe tutto diverso, hai una bella testa e sei una bella ragazza pur fisicamente”. Che stia iniziando a farci un pensierino? O forse è solo un modo educato per respingerla? Di sicuro Alfonso Signorini indagherà su questo gossip, anche perché fuori la fidanzata di Massimiliano ha avuto delle sensazioni molto negative sulla conversazione privata che hanno avuto Morra e la Goria.

"Briatore era addormentato, una volta gli ho preso il dito e...". Gregoraci, confidenza spinta a Pretelli: roba da matti al GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.