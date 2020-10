Grande Fratello Vip, Franceska Pepe e la confessione da censura: "Vittorio Sgarbi è durato sette ore", il segreto del critico

01 ottobre 2020 a

Un curioso caso al Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Tra le protagoniste più chiacchierate, la bellissima Franceska Pepe, la quale prima di mettere nel mirino Tommaso Zorzi, dichiaratamente gay, aveva speso parole "peculiari" su Vittorio Sgarbi, il noto critico d'arte e altrettanto noto amatore. "Con lui ho avuto un flirt durato sette ore", ha spiegato la Pepe. Insomma, un fugace colpo di fulmine. Tutto nacque da una battuta a Sanremo, quando un giornalista chiese a Sgarbi, che aveva la Pepe seduta al fianco, se lei fosse la sua fidanzata. "Vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata", scherzò il critico d'arte. E Sgarbi, a Live-Non è la D'Urso, ha poi puntualizzato: "Nulla di organizzato a tavolino, stavo inaugurando una mostra a Sanremo - ha premesso -. Venne verso di me una donna molto bella e fu totalmente libera nell’amarmi. Mi nascosi dietro un angolo con lei e la cosa diventò una parentesi affettuosa che durò fino alle sette del mattino". Tanto che, aggiunge il critico, "lei poi cercò di far rimuovere la notizia, invece ora ne parla in televisione". Insomma, puro Sgarbi.

