Pomeriggio 5, rissa tra Barbara D'Urso e Soleil Sorge: "Topo di fogna", "Qui decido io, stacchi per sempre?"

Rissa in diretta a Pomeriggio 5, con Barbara D’Urso costretta a prendere a male parole la sua ospite. Soleil Sorge, ex Grande Fratello Vip, se la prende con il fotografo Alex Fiumara, che l'avrebbe paparazzata "a tradimento" con Andrea Iannone. Quelle foto poi sono finite su Chi diretto da Alfonso Signorini, e la Sorge se l'è legata al dito. In diretta su Canale 5, la situazione tra i due è presto degenerata, a tal punto che Soleil minaccia di chiudere il collegamento nel caso non le venga concesso il diritto immediato di replica al paparazzo.

La D'Urso, visibilmente infastidita, la rimette al suo posto: "Ti ricordo che qua decido io chi parla e quando parla… Non sei tu a decidere se no dopo 3 minuti stacchi la conversazione… Perché se la stacchi… la stacchi per sempre…". Messaggio ricevuto forte e chiaro da Soleil, che si tranquillizza per qualche minuto. Ma quando chiama "topo di fogna" Fiumara, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi la bacchetta: "Certi termini te li tieni per te… Se non ci fossero i fotografi tanti giornali non ci sarebbero". Come dargli torto.

