Mattino 5, "Elisabetta Gregoraci? La chiamano...". Roba da censura, panico per Federica Panicucci: "Predo le distanze"

Elisabetta Gregoraci ha parlato di Flavio Briatore al Grande Fratello Vip e subito all’esterno della casa del reality di Canale 5 si sono aperti grandi dibattiti. A Mattino 5 Federica Panicucci ha però cercato di trattare in punta di piedi il rapporto tra i due che promette di essere un argomento piuttosto scivoloso. Tutto è partito da una confidenza della Gregoraci, che ha raccontato di essere stata lasciata sola da Briatore in occasione del funerale della madre: un episodio che l’ha ferita molto e ha incrinato il rapporto tra i due. “Sono dichiarazioni gravi, ne parlo perché lo hanno fatto loro in primis”, ha commentato la Panicucci cercando di invitare alla calma gli ospiti che invece si sono lasciati andare ad opinioni più spunte sulla Gregoraci e sull’ex marito. Ad esempio fotografo Maurizio Sorge si è rivolto alla showgirl come la “Beata di Soverato” e la Panicucci lo ha subito ripreso: “Non chiamarla così. Prendo le distanze preventive da quello che dici, non si sa mai”.

