Grande Fratello Vip, "tua madre": orrore di Tommaso Zorzi contro Guenda Goria, cacciano anche lui?

Scintille. E s’infiamma ancora una volta la polemica al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, il tutto a poche ore dalla diretta di Canale 5 di oggi, venerdì 2 ottobre. Tutta colpa, adesso, di una frase-choc di Tommaso Zorzi. “Forse non saresti qui se non fosse per lei, per tua madre", tuona l’influencer. L’argomento divide la rete e scatena altre polemiche. Guenda Goria dice che la la madre è una figura ingombrante, ma svela com’è stato il provino per partecipare al Gf Vip. "Siamo state prese come concorrenti individuali, non mi sento affatto un’appendice di mia madre. Il mio curriculum è forse più nutrito di molte altri inquilini della Casa", dice Guenda difendendosi dalle accuse di Tommaso Zorzi. Stasera, sicuramente, Signorini darà la possibilità a Guenda di tornare sull’argomento difendendosi dalle accuse dell’influencer. “Guenda, come racconta una fonte segreta, non avrebbe mai voluto essere accostata ad una privilegiata per entrare nella casa del Grande Fratello Vip”.

