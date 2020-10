Tale e Quale Show, imprevisto per Carlo Conti: "Quell'imitazione...", Raffaella Carrà telefona in diretta

Francesco Fredella 03 ottobre 2020 a

Una vera Carrambata a Tale e Quale Show. Stavolta, dall’altra parte, c’è Raffaella Carrà. Andiamo per gradi. Al programma di RaiUno condotto da Carlo Conti c’è Carmen Russo che interpreta il Tuca tuca della mitica Raffaella, sul palco anche l’inseparabile marito Enzo Paolo Turchi. Ma ad un certo punto, dopo un’esibizione da manuale, arriva la sorpresona. “Carramba che coppia! Ma sono meravigliosi, elastici! Il tempo per loro non passa mai!”, dice al telefono Raffaella. “Carmen sei una forza della natura! E tu Enzo, ti ricordi quanti spettacoli abbiamo fatto in giro per il mondo? E la gente diceva che eravamo fratelli perché avevamo lo stesso taglio di capelli”, continua. Quel brano di Raffaella, un vero successo mondiale, continua ad essere tra i più ballati di sempre. Il Tuca Tuca è uscita nel 1971. E nello stesso anno proprio Enzo Paolo Turchi lo ballò in una puntata storica di Canzonissima, che si alternò con Alberto Sordi. Una puntata celebre, formidabile. Che oggi tutti hanno vissuto di nuovo grazie a Tale quale show.

