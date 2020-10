Grande Fratello Vip, doppio scoop di Barbara d'Urso: "Chi ci sarà in studio", tremano Adua Del Vesco e Elisabetta Gregoraci

Francesco Fredella 03 ottobre 2020 a

Tornano gli scoop. E Live non è la d’Urso scalda i motori. Super puntata domani, tutte le anticipazioni annunciate a Pomeriggio5 (che ha chiuso una settimana col botto di ascolti altissimi). Da Barbara d’Urso, nel talk leader della domenica, accadrà di tutto. Tenetevi forte. In studio ci sarà Enrico Lucherini, storico ufficio stampa dei vip. Potrebbe essere lui l’ideatore del finto fidanzamento tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco. Un vero colpaccio per la d’Urso, che agguanta un altro scoop in chiave Grande Fratello Vip. Ma Barbarella annuncia rivelazioni choc su Elisabetta Gregoraci, se ne parlerà in studio con grandi esclusive. Poi tornano le sfere con Federico Fashion style contro le ex clienti. In studio anche il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, che rischia il processo. Secondo l’accusa avrebbe usato tecniche particolari per il trapianto dei capelli senza autorizzazione a trattare sangue.

