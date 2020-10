Striscia la Notizia, Jonathan Galindo? "Chi si nasconde davvero dietro di lui", un'ipotesi spaventosa

03 ottobre 2020 a

Striscia la Notizia - nell'edizione in onda su Canal 5 venerdì 2 ottobre - si è occupata del bambino di 11 anni che è morto suicida a Napoli, apparentemente per seguire le istruzioni di un uomo col cappuccio conosciuto online. Si parla tanto di Jonathan Galindo in merito a questa tragedia che ha scosso l’opinione pubblica, ma chi è veramente? Lo spiega Marco Camisani Calzolari, l’esperto digitale del tg satirico di Antonio Ricci: “L’ipotesi più accreditata è che sia un personaggio rubato ad un make up artist che lavora nel mondo del cinema. Quel personaggio nel 2014 si chiamava Larry, qualcuno con istinti crudeli dal 2019 ha deciso di farlo circolare in rete come Jonathan Galindo”. Quest’ultimo però non esiste nella maniera più assoluta: “Ci sono persone senza scrupoli che provano ad ingannare i bambini per puro divertimento o emulazione. Per questo in quanto genitori dobbiamo preoccuparci di essere sempre presenti e consapevoli di come i nostri figli utilizzano la rete”.

