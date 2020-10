Ballando con le stelle, Elisa Isoardi: “Vi siete baciati?”, la Rai manda il replay del lento con Raimondo Todaro

04 ottobre 2020 a

“Vi siete baciati?”. È il dubbio della giuria e di tutto il pubblico di Ballando con le stelle - il programma condotto da Milly Carlucci su RaiUno - dopo aver visto l’esibizione di Elisa Isoardi e Raimonto Todaro. I due sono molto chiacchierati non solo per aver instaurato un rapporto che lascia immaginare che stia nascendo un rapporto sentimentale, ma anche per il fatto che il maestro di ballo è stato costretto a saltare la scorsa puntata a causa di un’operazione per appendicite. Todaro è tornato in pista e la temperatura si è subito alzata con la sua Elisa: ad un certo punto durante il lento è stato sfiorato il bacio. Non a caso subito dopo la performance è stato chiesto il replay del momento in cui le loro labbra si sono quasi toccate. Poi è arrivato addirittura il momento delle lacrime, con Todaro che non ce l’ha fatta a trattenerle dopo le ultime due settimane ad alta intensità emotiva.

