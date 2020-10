Live-Non è la D'Urso, trionfo per Barbara D'Urso: share, gli ultimi picchi irreali

Francesco Fredella 05 ottobre 2020 a

Il suo programma ormai vola. E si conferma talk-leader della domenica sera. Live non è la d’Urso segna picchi pazzeschi che superano il 22% di share e circa milioni di spettatori con 8 milioni di contatti in Rete (dove i social sfornano a bomba tweet, video virali e post). In media il programma di Barbara D'Urso, la regina di Cologno, raccoglie circa 2 milioni di spettatori su Canale 5 - pari al 13.1% - nella lunga serata della domenica. Dove frenano Massimo Giletti e Fabio Fazio: il primo, su La7, si ferma al 5,8% mentre il secondo al 9.7% (mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo segna il 6,3% di share). Scoop, interviste, inchieste e gossip: sono questi alcuni degli ingredienti che fanno salire al massimo gli ascolti della domenica sera di Canale5. Ai piani alti di Cologno, stamattina, telefonate su telefonate, si commenta positivamente un altro successo targato d’Urso.

