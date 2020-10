Grande Fratello Vip, "ho mentito": il vip "gay", Adua Del Vesco crolla a poche ore dalla diretta. Che figuraccia

05 ottobre 2020 a

Adua Del Vesco continua ad essere suo malgrado la grande protagonista del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E il conduttore avrà una quantità di materiale impressionante da farle vedere, tra la lettera della sorella inviata a Barbara d’Urso e soprattutto l’intervista di Massimo Giletti ad Alberto Tarallo che ha fatto crollare le bugie sulla sua agenzia descritta come una setta e su lui stesso che era stato definito Lucifero. “Ho mentito”: Adua è finalmente uscita allo scoperto dopo aver capito di non avere altra strada, perché sbugiardata in tempo record sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Eppure la sorella della Del Vesco si è prestata a peggiorare ulteriormente la situazione con una lettera che sembra affermare il falso, ovvero che Tommaso Zorzi ha detto ad Adua in albergo che il suo ex è gay e non il contrario come sostenuto dall'influencer davanti a Signorini. Una circostanza smentita involontariamente dalla diretta interessata la sera stessa in cui è stata accusata da Zorzi: “Che schifo che fa”, aveva dichiarato la Del Vesco dopo aver scoperto che Tommaso aveva svelato la confessione fattagli da Adua in albergo. Insomma, un gran casino che Signorini dovrà essere bravo a ricostruire per far lievitare ulteriormente un’edizione del GF Vip che sta gradualmente esplodendo.

