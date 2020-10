Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco: "Affrontalo e mangiatelo", caos prima del faccia a faccia con Massimiliano Morra

05 ottobre 2020 a

Adua Del Vesco è attesa da un faccia a faccia con Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nella scorsa puntata è scoppiato un putiferio quando Adua è stata accusata (con tanto di prova video) di aver confidato che Morra, suo ex fidanzato, è omosessuale. Fuori dalla casa è intanto arrivata la conferma che la storia tra i due è stata tutta una montatura a favore di fan e giornali: Alberto Tarallo in persona a Non è l’Arena ha dichiarato che la loro relazione era finta. Probabilmente di ciò se ne parlerà stasera, come lasciato intendere anche dalla lunga lettera che il fidanzato di Adua ha pubblicato sui social. “Hai pagato abbastanza il prezzo della tua ingenuità - si legge - adesso non puoi più permetterti di pagare passando per quella che non sei. Hai un’opportunità incredibile, fatti valere e non farti calpestare da nessuno”. Poi un passaggio che sembra chiamare in causa Morra: “Affronta chi devi affrontare e mangiatelo. Proprio come affronti me nelle nostre discussioni”.

"Ho mentito". Il vip "gay", Adua Del Vesco crolla a poche ore della diretta: sbugiardata così, che figuraccia

