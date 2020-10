Grande Fratello Vip, "e il bigliettino?". Oppini, che imbarazzo: Signorini lo mette alle strette sul flirt con Dayane Mello

Francesco Fredella 06 ottobre 2020 a

“Le ho scritto che le voglio bene, ma io la vivo come un'amica". Al Grande Fratello Vip, Francesco Oppini svela il contenuto di un bigliettino che aveva scritto a Dayane Mello e chiarisce di nuovo ad Alfonso Signorini in diretta su Canale 5 il legame con la modella brasiliana. La sua fidanzata Cristina non ha nascosto la rabbia per i comportamenti della concorrente, palesemente innamorata di Francesco. "A me dispiace se si fraintende, ma per me quello che c'è con la mia ragazza è un'altra cosa", ribadisce Oppini jr. E Dayane risponde: “Ma anche io ti voglio bene, lo so perfettamente". Nel pomeriggio papà Oppini è tornato sull’argomento intervenendo al telefono con RTL102.5 news. “Deve attuare il distanziamento sentimentale”, ha detto. Nulla di più chiaro: Francesco, anche se non ha alcuna colpa, deve fare un passo indietro - secondo suo padre. Un modo per mettere al sicuro la sua relazione con Cristina.

