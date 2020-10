Antonella Clerici, gaffe a È sempre mezzogiorno: "Non dirlo!", blocca la signora al telefono prima del disastro

06 ottobre 2020 a

I giochi telefonici di Antonella Clerici sono già diventati un momento cult per È sempre mezzogiorno, riservando momenti di divertimento e leggerezza per il pubblico che guarda RaiUno all’ora di pranzo. Non possono ovviamente mancare le gaffe e i siparietti con i telespettatori che chiamano in diretta. “Antonella, io ho capito qual è la risposta dell’altro gioco”, ha affermato la signora a telefono sul gioco dei cinque indizi dopo aver sbagliato la risposta su quello del numero di foglie. “Non dirlo! Non dire qual è la risposta”, ha tuonato la Clerici che ha bloccato in fretta e furia la signora prima che rovinasse il gioco. A parte la piccola gaffe sfiorata, Antonella sta andando a gonfie vele con È sempre mezzogiorno che nell’ultima puntata ha fatto registrare quasi il 13 per cento di share in una fascia oraria comunque complicata.

