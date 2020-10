DiMartedì, Giuseppe Conte massacrato: "Crisi d'astinenza da dpcm", e le mascherine? Roba da scambisti

06 ottobre 2020 a

Neri Marcorè a DiMartedì - il talk politico condotto da Giovanni Floris su La7 - sta convincendo per le sue imitazioni pungenti del premier Giuseppe Conte. Si parla tanto di un nuovo Dpcm in arrivo e allora anche Marcorè decide di occuparsene: “Sono qui per condividere le nuove misure di contenimento rese necessarie dalla nuova impennata di contagi e anche perché, lo confesso, sono in crisi di astinenza da Dpcm. Qualcuno avrà intuito che si tratta dell’acronimo di ‘dipendenza perniciosa da comunicazioni ministeriali’”. Poi la battuta anche sul ritorno dell’obbligo dell’uso delle mascherine: “Come tutti sapete - ha dichiarato Conte-Marcorè - è necessario usarle sempre al chiuso e anche all’aperto. Non è una misura per favorire gli scambisti, lo dico per tutti quelli che vogliono fare sempre dietrologia”. Marcorè aveva convinto anche nelle precedenti due puntate in cui aveva telefonato a Giani (“abbiamo vinto o hai perso?”) Dopo le elezioni regionali e aveva parlato dell’Europa (“l’ho chiamata e ho provato a buttargliela un po’ in caciara”).

