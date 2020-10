DiMartedì, Edward Luttwak smonta le teorie sul coronavirus: "In Italia tanti decessi, perché si conta male"

07 ottobre 2020 a

Edward Luttwak, ospite a DiMartedì di Giovanni Floris, smonta le credenze sul coronavirus. "Le statistiche delle morti di Covid-19 sono statistiche definite sulla base di una diagnostica del morto". Il politologo, nel salotto di La7, nota che invece i morti di influenza sono classificati come altri stati differenti. Per questo "non si può dire che il Covid-19 è tre volte più letale dell'influenza". Insomma per l'economista naturalizzato statunitense l'Italia conta male: con l'influenza le morti vengono specificate, con il coronavirus no. Sarà dunque un caso che i numeri dei decessi nel Paese sono così alti ogni giorno? Forse o forse no.

