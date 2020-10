Grande Fratello Vip, "Franceska Pepe sparita da 24 ore": televoto sabtotato, un pesantissimo indizio. Signorini ora che fa?

Gabriele Galluccio 07 ottobre 2020 a

a

a

Che fine ha fatto Franceska Pepe? L’eliminazione dal Grande Fratello Vip - reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - è diventato un grosso caso. Innanzitutto perché la giovane modella era stabilmente tra i preferiti in assoluto in tutti i sondaggi e non si capisce come abbia fatto ad uscire per uno 0,1% contro Adua Del Vesco, che è uno dei personaggi più controversi di questa edizione. Già il 25% di voti presi da Andrea “comodino” Zelletta aveva fatto storcere il naso, ma il televoto non sempre segue la massa social che tende ad esporsi di più rispetto ad altre tipologie di fan che preferiscono rimanere nell’ombra. E quindi niente di strano, se non fosse che addirittura il Codacons ha chiesto all’Agcom di indagare sull’eliminazione di Franceska, per la quale sarebbe stato determinante il contributo massiccio di voti giunti dalla Spagna in favore di Adua.

Una procedura contro il regolamento, che prevede la possibilità di partecipare al televoto esclusivamente ai maggiorenni residenti in Italia. Il caso è esploso con grande forza e il GF Vip si trova assediato dai commenti di migliaia di spettatori che chiedono l’annullamento del televoto. Alfonso Signorini ci è andato con i piedi di piombo, anche se le sue dichiarazioni non sembrano far presagire un’indagine reale sui voti documentati sui social dagli stessi profili spagnoli che hanno condotto una vera e propria campagna estera a favore della Del Vesco (e adesso si stanno ripetendo con Morra, toh che caso). “Ci sono i social incavolati neri - ha affermato il conduttore del GF Vip - perché sostengono che c’è un gruppo d’ascolto spagnolo. Pare che simpatizzino per Adua e non si sa da dove arrivino. Non so come sia successo, però c’è stato un testa a testa tra Adua e Franceska, se la sono giocata sul filo del rasoio”.

Speranze di rivedere la Pepe in casa? Quasi zero, anche se i fan ancora ci sperano: lei è completamente scomparsa dai social nelle ultime 24 ore, dopo che aveva condiviso una marea di storie su Instagram nell’arco di poche ore. Un indizio o solo una casualità? La verità è che se il GF Vip fosse furbo, potrebbe cogliere al balzo l'occasione: che qualcosa di poco chiaro sia successo col televoto è lampante, ora ne possono uscire puliti e addirittura girare la frittata per guadagnare altri ascolti, magari aprendo un televoto nella puntata di venerdì per far decidere al pubblico se Franceska Pepe debba rientrare in casa o no.

"Televoto sabotato". Scattano le carte bollate: per il Gf Vip di Alfonso Signorini si mette malissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.