Grande Fratello Vip, "televoto sabotato": prove inequivocabili, ombre nere su come si è salvata Adua Del Vesco

Al Grande Fratello Vip scoppia il caso del televoto. Una polemica imprevista per il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha preso il largo sui social, dove ci sono le prove di decine e decine di profili spagnoli che hanno condotto una campagna di voto a favore di Adua Del Vesco: nulla di male se non fosse che nel regolamento del GF Vip è testualmente scritto che “il servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano”. Eppure ci sono profili spagnoli che con orgoglio hanno pubblicato gli screen dei loro voti: Mediaset forse dovrebbe indagare su questa denuncia che arriva dai social.

Soprattutto alla luce del fatto che il televoto, chiuso in gran fretta da Signorini ad inizio puntata, è terminato con un risultato a sorpresa: Adua è riuscita ad evitare l’eliminazione a scapito di Franceska Pepe con il 17,9% di voti contro il 17,8% della rivale. In pratica tra le due ci sono state circa 800 preferenze di scarto: un numero irrisorio considerando che lo stesso Signorini ha dichiarato che questo è stato il televoto più popolare di questa edizione con oltre 800mila voti. Addirittura sono comparsi tweet di scherno dei profili spagnoli nei confronti dei seguaci italiani del GF Vip, che invece erano schierati nettamente per l’eliminazione di Adua e la salvezza di Franceska, ritenuta una colonna portante del reality. Chissà se la produzione deciderà di approfondire questa presunta infrazione del regolamento con voti provenienti dall’estero che potrebbero essere stati decisivi per influenzare il televoto: di certo in questo GF Vip non stanno mancando i colpi di scena e le polemiche.

