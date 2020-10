Mattino 5, "parla per te". Federica Panicucci senza precedenti: frase sbagliata? L'ospite zittito a tempo record

07 ottobre 2020 a

Alta tensione a Mattino 5 di Federica Panicucci. Su Canale 5, manco a dirlo, teneva banco il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. In studio, tra gli ospiti anche Denis Dosio e Fulvio Abbate, due ex concorrenti del Gf Vip in corso. E Abbate, parlando della sua parabola nella casa, ha affermato che un gruppo di inquilini si sarebbe schierato contro di lui nel momento in cui ha speso parole poco belle su Elisabetta Gregoraci. Così, uno degli ospiti in studio, Francesco Mogol, rivolgendosi ad Abbate ha detto di aver gioito nel momento della sua eliminazione. Parole che hanno fatto scattare la Panicucci, intervenuta per prendere le distanze: "Scusami, Francesco, parla pre te. Non puoi parlare per il pubblico. Ognuno parla per se stesso", ha tagliato corto, ammutolendo l'ospite sgarbato.

